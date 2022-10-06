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Происшествия6 октября 2022 13:27

Две припаркованных машины сгорели за один день в одном районе Барнаула

Одна стояла на ул. С. Семенова, другая – на ул. Власихинской
Александра Сапожкова
Пожары в Барнауле

Пожары в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

6 октября в Индустриальном районе Барнаула сгорели две припаркованные в разных местах машины.

Одна, по данным телеграм-канал "В курсе 22", стояла возле дома на ул. С. Семенова, 32. На место происшествия выезжали пожарные и полиция. Причина возгорания не известна, о пострадавших не сообщалось.

Другая машина была припаркована у ТРЦ "Волна" на улице Власихинской. В управлении МЧС сообщали, что площадь пожара составила около 4 кв. м. Его удалось оперативно потушить. При этом никто не пострадал.