Бабье лето в Алтайском крае 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край возвращается бабье лето. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с пятницы, 7 октября, в Западной Сибири ожидается заметное потепление.

«Так, в Омской области в пятницу прогнозируется 17-20 градусов, в Томской - 15-16, а в Алтайском крае - 19-22 градусов. Очень приятная погода, настоящее бабье лето», - отметил синоптик

При этом осадков в этих регионах в ближайшие дни не ожидается.