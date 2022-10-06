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Общество6 октября 2022 13:06

Бабье лето возвращается в Алтайский край

Ожидается потепление до 22 градусов
Александра Сапожкова
Бабье лето в Алтайском крае 2022

Бабье лето в Алтайском крае 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край возвращается бабье лето. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с пятницы, 7 октября, в Западной Сибири ожидается заметное потепление.

«Так, в Омской области в пятницу прогнозируется 17-20 градусов, в Томской - 15-16, а в Алтайском крае - 19-22 градусов. Очень приятная погода, настоящее бабье лето», - отметил синоптик

При этом осадков в этих регионах в ближайшие дни не ожидается.