В Барнауле задержали курьера с полкило наркотиков

Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Алтайскому краю

В Барнауле задержали курьера одного из незаконных интернет-магазинов, специализирующихся на обороте наркотиков. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Подозреваемый планировал реализовывать товар небольшими дозами. Он был задержан с поличным во время транспортировки крупной партии.

- Согласно экспертизе, изъятое вещество является синтетической смесью общей массой 480 граммов, - отметили в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере).

Отмечается, что деятельность наркокурьера пресекли сотрудники Управления ФСБ при поддержке ОМОН «Алтай» Управления Росгвардии.