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Общество6 октября 2022 10:35

Бывший алтайский ветврач получил больше 1,7 млн рублей за выдачу документов на мясо

Фактически он не проводил экспертизу
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Расследование дела завершено и передано в суд

Расследование дела завершено и передано в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить бывшего ветеринарного врача Табунского района, который обвинялся в получении взяток от предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, всего мужчина получил больше 1,7 млн рублей, в том числе через посредника.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год ветврач получал деньги от томских бизнесменов, которые занимались скупкой и продажей мясной продукции. Деньги предназначались, чтобы ветврач беспрепятственно оформлял и выдавал свидетельства без фактического проведения экспертиз.

Расследование дела завершено и передано в суд. Одного из предпринимателей осудили за дачу взятки и присудили ему штраф в размере 2 млн рублей