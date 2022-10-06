Глава алтайского района стала фигурантом уголовного дела из-за незаконных премий

Дело возбуждено по статье о присвоении и растрате средств Фото: Олег УКЛАДОВ

В отношении главы Волчихинского района Алтайского края Елены Артюшкиной возбудили уголовное дело из-за присвоения и растраты. Об этом сообщает «Банкфакс».

По данным издания, срок полномочий Артюшкиной истек несколько месяцев назад – она занимает пост с 2017 года. Однако женщина продолжает руководить районом, так как конкурс по отбору нового главы еще не закончили. С руководителем района определятся 14 октября.

А в начале октября стало известно, что в отношении Артюшкиной возбуждено дело. Об этом говорится в ответе районной прокуратуры на обращение местного депутата Елены Перевозчиковой о неправомочных действиях главы района. Дело возбуждено по статье присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.

- В июне текущего года прокуратура внесла в Волчихинский райсовет представление с требованием привлечь Елену Артюшкину к ответственности за незаконные премии, которые та начисляла сама себе. По данным надзорного ведомства, глава буквально начала свою работу в должности главы с «самопремирования», - пишет издание.

Общая сумма незаконных премий к 2020 году могла достичь 1,3 млн рублей.