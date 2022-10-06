В алтайском парламенте рассказали, как работает фонд помощи мобилизованным и их семьям

Денис Голобородько Фото: АКЗС

Стало известно, как работает фонд помощи мобилизованным и их семьям. Как сообщил зампредседателя парламента Денис Голобородько, на счет может направить средства любой человек.

Сейчас в крае открыт счет, на деньги для мобилизованных закупят одежду и снаряжение. Перевод может сделать любой человек или юрлицо.

- Мы, в свою очередь, централизованно при взаимодействии с военными комиссарами определяем потребности наших мобилизованных, отправляем приобретенное в Омск, соответственно, отрабатываем эту тему более оперативно, - подчеркнул Голобородько.

Со слов зампредседателя, на сегодня есть необходимость в покупке термобелья, сапог, шапок, перчаток, а также кнопочных телефонов, раций и батареек.

Кроме того, часть средств направят на поддержку семей военных. В этом направлении работа ведется вместе с Минсоцзащиты. Уже ясно, что им нужна помощь в покупке зимней одежды для детей, дров и угля.