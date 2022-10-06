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Происшествия6 октября 2022 7:52

У барнаульской школы заметили странного человека в балаклаве

На место вызвали Росгвардию
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: "МК на Алтае"

Фото: "МК на Алтае"

В Барнауле сотрудники и ученики одной из школ в Индустриальном районе испугались странного парня в балаклаве. Как пишет «МК на Алтае», он ходил во дворе школы и смотрел на флаг.

В свете недавней трагедии в Ижевске охранник нажал тревожную кнопку и подошел к молодому человеку. Тот сказал, что всего лишь гуляет во дворе, а балаклава нужна, чтобы не мерзло лицо. Оказалось, что мужчина является бывшим выпускником учебного заведения.

Когда на место прибыла Росгвардия, парень уже ушел.

- Прибывшие правоохранители потребовали изложить все обстоятельства случившегося в письменном виде и взяли объяснительные. Занятия в школе не прерывали, - отмечает издание.