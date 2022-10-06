Алтайский губернатор заявил о полном выполнении задания по первому этапу частичной мобилизации

По словам Томенко, Минобороны РФ делает все необходимое для обеспечения военнослужащих Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил о том, что задачи по первому этапу частичной мобилизации в регионе выполнены в полном объеме. Об этом он сообщил во время заседания правительства, сообщили в пресс-службе.

С начала СВО в регионе определили размер помощи семьям в случае гибели военнослужащих. Речь идет об 1 млн рублей. Раненым военным выплачивают по 500 тыс. рублей вне зависимости от тяжести ранения. Работа продолжается.

- При формировании добровольческих подразделений была предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей каждому заключившему контракт. Это сотни млн рублей из бюджета Алтайского края. Задачи, поставленные перед Алтайским краем по первому этапу частичной мобилизации, выполнены в полном объеме, - отметили в правительстве.

Оповещение, транспортировка мобилизованных и их обеспечение в дороге финансируются за счет краевого бюджета. Члены краевого правительства были в Омске, где военнослужащие проходят подготовку.

Также глава региона отметил, что Минобороны РФ делает все необходимое для обеспечения военнослужащих. К тому моменту, как военные отправятся в зону СВО, их полностью обеспечат обмундированием, экипировкой, оружием и так далее.

В первой декаде октября будут сформированы критерии финансовой поддержки мобилизованных вне зависимости от регионов, из которых они прибыли.