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Общество6 октября 2022 6:41

Алтайский губернатор заявил о полном выполнении задания по первому этапу частичной мобилизации

Частичная мобилизация потребовала дополнительных расходов
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
По словам Томенко, Минобороны РФ делает все необходимое для обеспечения военнослужащих

По словам Томенко, Минобороны РФ делает все необходимое для обеспечения военнослужащих

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил о том, что задачи по первому этапу частичной мобилизации в регионе выполнены в полном объеме. Об этом он сообщил во время заседания правительства, сообщили в пресс-службе.

С начала СВО в регионе определили размер помощи семьям в случае гибели военнослужащих. Речь идет об 1 млн рублей. Раненым военным выплачивают по 500 тыс. рублей вне зависимости от тяжести ранения. Работа продолжается.

- При формировании добровольческих подразделений была предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей каждому заключившему контракт. Это сотни млн рублей из бюджета Алтайского края. Задачи, поставленные перед Алтайским краем по первому этапу частичной мобилизации, выполнены в полном объеме, - отметили в правительстве.

Оповещение, транспортировка мобилизованных и их обеспечение в дороге финансируются за счет краевого бюджета. Члены краевого правительства были в Омске, где военнослужащие проходят подготовку.

Также глава региона отметил, что Минобороны РФ делает все необходимое для обеспечения военнослужащих. К тому моменту, как военные отправятся в зону СВО, их полностью обеспечат обмундированием, экипировкой, оружием и так далее.

В первой декаде октября будут сформированы критерии финансовой поддержки мобилизованных вне зависимости от регионов, из которых они прибыли.