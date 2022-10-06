Студенты АлтГТУ прошли практику в Арктике

Фото: пресс-службы АлтГТУ

Производственно-монтажное предприятие «Металлургмонтаж» пригласило их погрузиться в рабочую обстановку на объектах Салмановского месторождения. Которое является частью одного из крупнейших в мире проектов «Арктик СПГ-2» компании «НОВАТЭК» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа.

Под руководством опытных наставников студенты погружались в организацию рабочих моментов в реальных условиях строительства. В ходе практики студенты взаимодействовали с компаниями «Трест Коксохиммонтаж», «Тюменнефтегазстройпроект», «КХМ-Волга» и другими подрядными организациями, которые работают на Салмановском нефтегазоконденсатном месторождении.

Фото: пресс-службы КХМ

Студент группы МС-91 Артем Невзоров поделился своими впечатлениями:

- Я участвовал в оформлении документации по строительству завода по производству сжиженного природного газа, хранению и отгрузки. На этапе строительства завод представляет собой эстакаду, на которой лежат трубы, которые будут передавать технические жидкости. Эстакада представлена в виде металлоконструкций в несколько ярусов. Сама производственная практика стала для меня хорошей школой и возможностью показать свои умения на практике. Познакомился с новым для себя направлением в сварке и строительстве.

Генеральный директор АО «Трест Коксохиммонтаж» Сергей Фуфаев считает, что чем больше практики в реальных условиях современных строек будет у студентов профильных специальностей, тем более подготовленных специалистов впоследствии получат российские предприятия.