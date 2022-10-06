Двоих братьев поймали на краже авто, аккумулятора и музыкальных колонок на Алтае

Полиция возбудила уголовные дела Фото: Олег УКЛАДОВ

В Славгороде полиция задержала подозреваемых в автомобильных кражах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, задержанные оказались сводными братьями.

В полицию обратился 20-летний славгородец. Он рассказал, что у него украли авто без аккумулятора. Еще один потерпевший рассказал, что из его авто украли музыкальные колонки и аккумулятор.

Вскоре полиция задержала двоих жителей Бурлинского района 1995 и 1993 годов рождения. Они приехали в город на своей машине, но по пути там сел аккумулятор, поэтому они решили найти замену во дворе одной из многоэтажек.

- А позже похитили еще и автомобиль ВАЗ у другого автовладельца в этом же микрорайоне, поскольку заметили, что машина без госномеров, дверь ее была открыта, к тому же отсутствовал аккумулятор. С помощью троса отбуксировали транспортное средство за город, а позже бросили оба автомобиля в лесополосе, - пояснили в полицию.

Они хотели вернуться за украденным на следующий день, а домой решили уехать на попутках. Но похищенное раньше нашел инспектор ГИБДД.

Оба задержанных уже привлекались к уголовной ответственной. По фактам краж возбуждены уголовные дела.