Совет женщин Барнаула организовал сбор и отправку помощи для мобилизованных

Помощь военнослужащим в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел в мэрии совещание по вопросам организации помощи для мобилизованных барнаульцев. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Совет женщин при главе краевой столицы организовал сбор гуманитарного груза для призванных в рамках частичной мобилизации и их семей.

Председатель Совета Валентина Косинова подчеркнула, что в городе провели уже три крупных акции, в которых приняли участие тысячи горожан.

- Пункт сбора расположен по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 148. Любой житель нашего города может приехать к нам с 10.00 до 15.00 в рабочие дни. Если кто-то не может до нас добраться, мы готовы сами к вам приехать, - подчеркнула Валентина Косинова.

Также обсуждается возможность открытия дополнительных пунктов. Все интересующие вопросы можно задать по следующим контактным номерам: 8-963-521-6777, 8-903-947-8461.