Алтайский край стал одним из лидеров среди коррумпированных регионов

Коррупция в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в десятку лидеров рейтинга по коррупции среди регионов России. Как сообщили на портале Генпрокуратуры РФ, лишь в одной трети случаев дачи взятки получатель не взял деньги.

С января по августе этого года в регионе выявили 90 таких преступлений. А вот в Татарстане цифра гораздо больше - 261. Затем идут Москва (225) и Московская область (174).

А вот зарегистрированных случаев получения денег в Алтайском крае меньше - 59. С этой цифрой регион занял 20-е место. Лидером по этому показателю вновь оказалась Москва (258), а далее идут Ставропольский край (220) и Республика Татарстан (178).