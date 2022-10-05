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Происшествия5 октября 2022 12:03

Жителя Бийска обвиняют в убийстве бывшей жены

Он продолжал с ней жить после развода
Вера Березовская
Мужчина зарезал экс-супругу ножом

Мужчина зарезал экс-супругу ножом

Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летний житель Бийска подозревается в убийстве бывшей супруги. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

- По данным следствия, вечером 2 октября 2022 года обвиняемый находился в своей квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между ним и бывшей супругой, с которой он продолжал совместно проживать, возникла ссора, в результате которой обвиняемый причинил женщине ножевое ранение в область грудной клетки, - рассказали в региональном Следкоме.

От полученных ранений экс-супруга умерла на месте происшествия. Мужчину обвиняют по статье об убийстве.

Обвиняемого задержали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.