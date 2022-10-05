Жителя Бийска обвиняют в убийстве бывшей жены

Мужчина зарезал экс-супругу ножом Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летний житель Бийска подозревается в убийстве бывшей супруги. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

- По данным следствия, вечером 2 октября 2022 года обвиняемый находился в своей квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между ним и бывшей супругой, с которой он продолжал совместно проживать, возникла ссора, в результате которой обвиняемый причинил женщине ножевое ранение в область грудной клетки, - рассказали в региональном Следкоме.

От полученных ранений экс-супруга умерла на месте происшествия. Мужчину обвиняют по статье об убийстве.

Обвиняемого задержали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.