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Общество5 октября 2022 11:01

Власти назвали сроки, когда в Барнауле построят аэропорт-миллионник

К строительству планируется приступить в конце 2023 года
Вера Березовская
Новое здание будет трехуровневым

Новое здание будет трехуровневым

Фото: Олег УКЛАДОВ

К 2026 года в Барнауле планируют построить аэропорт, рассчитанный на пассажиропоток более чем в 1 млн человек. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровина.

По словам чиновника, новое здание будет трехуровневым. На первом этаже разместят зоны досмотра, регистрации, а также обработки и получения багажа, где установят конвейеры. На втором уровне будет галерея прилета и камеры хранения багажа. На третьем по проекту обустроят зону вылета с кафе, местами для отдыха и выходами на посадку.

К строительству нового аэропорта планируют приступить в конце 2023 года.