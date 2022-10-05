Власти назвали сроки, когда в Барнауле построят аэропорт-миллионник

Новое здание будет трехуровневым Фото: Олег УКЛАДОВ

К 2026 года в Барнауле планируют построить аэропорт, рассчитанный на пассажиропоток более чем в 1 млн человек. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровина.

По словам чиновника, новое здание будет трехуровневым. На первом этаже разместят зоны досмотра, регистрации, а также обработки и получения багажа, где установят конвейеры. На втором уровне будет галерея прилета и камеры хранения багажа. На третьем по проекту обустроят зону вылета с кафе, местами для отдыха и выходами на посадку.

К строительству нового аэропорта планируют приступить в конце 2023 года.