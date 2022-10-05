Жители Барнаула пожаловались на спиленные деревья, которые подолгу валяются на земле

Фото: скриншот с паблика "Barnaul22"

Жители Барнаула пожаловались на неубранные спиленные деревья. Об этом они сообщили в паблике «Barnaul 22».

По словам горожан, спиленные стволы и ветки деревьев подолгу валяются в разных районах города.

– На улице Панфиловцев уже как неделю лежат спиленные деревья. К кому можно обратиться? Когда их уберут? Или дождемся когда снегом засыпет, – пишут горожане.

Подобное наблюдают и по улице Г. Исакова между Солнечной поляной и Геодезической. По словам барнаульцев, в роще за гаражами с весны лежат ветки, которые остались после вырубки кустов.

Также горожане жалуются неубранные после спила деревья во дворах на пр. Красноармейском и улице Малахова.