Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 8:45

В Барнауле за 19,9 млн рублей продается квартира, из окон которых можно «любоваться городом днем и вечером»

Ремонт в квартире выполнен в стиле лофт
Вера Березовская
Фото: скриншот с сайта "Авито"

Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Барнауле за 19,9 млн рублей выставили на продажу трехкомнатную квартиру в центре города. Объявление разместили на портале «Авито».

Квартира расположена на 24 уровне 25-этажного дома на ул. Пролетарская.

– Квартира для ценителей стиля. На 24-м этаже открывается шикарный вид на город, который простирается вплоть до реки Обь и Нагорного парка. Витражное остекление и панорамные окна позволят вам любоваться городом днем и вечером, когда вокруг зажигаются огни, - сказано в объявлении.

В квартире сделан ремонт в стиле лофт. Продавец указывает, что в ремонте использовались только качественные материалы.