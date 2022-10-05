В Барнауле за 19,9 млн рублей продается квартира, из окон которых можно «любоваться городом днем и вечером»

Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Барнауле за 19,9 млн рублей выставили на продажу трехкомнатную квартиру в центре города. Объявление разместили на портале «Авито».

Квартира расположена на 24 уровне 25-этажного дома на ул. Пролетарская.

– Квартира для ценителей стиля. На 24-м этаже открывается шикарный вид на город, который простирается вплоть до реки Обь и Нагорного парка. Витражное остекление и панорамные окна позволят вам любоваться городом днем и вечером, когда вокруг зажигаются огни, - сказано в объявлении.

В квартире сделан ремонт в стиле лофт. Продавец указывает, что в ремонте использовались только качественные материалы.