ВТБ увеличил выдачу ипотеки в сентябре

Объем сделок составил более 86 млрд рублей, что превысило результат августа. Всего за январь-сентябрь банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.

По данным пресс-службы банка, наибольший объем сделок в сентябре зафиксирован в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

Основная доля продаж в первый осенний месяц пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке оформлена примерно каждая третья ипотека. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой.