Барнаульский суд назначил 3 года условно экс-главе Новосибирского областного суда

На данный момент приговор суда в законную силу не вступил. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор экс-главе Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, ее признали виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ.

– Суд установил, что в июле 2018 года Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище, - рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Затем эти материалы оказались у подозреваемых по расследуемому уголовному делу, которые уничтожили части доказательств совершения преступлений. Впоследствии вина двух фигурантов была доказан в суде.

Заседание прошло в Центральном районном суде города Барнаула. Шатовкину приговорили к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Помимо этого, экс-глава суда лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года.

На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.