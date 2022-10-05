В Барнауле во время рейса загорелся автобус №35

Фото: скриншот с видео "Инцидент Баранул"

5 октября в Барнауле загорелся автобус №35. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

ЧП произошло на улице Титова в районе остановки «Крытый рынок».

- Произошло возгорание моторного отсека рейсового автобуса маршрута №35. Пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиры автобуса (25 человек) самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в МЧС.

Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», помог в тушении пожара водитель маршрутного такси №120 – он первый подбежал с огнетушителем.

По данным МЧС, огонь охватил площадь порядка 1 квадратного метра. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.