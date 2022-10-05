Мэр Барнаула поздравил барнаульских педагогов с Днем учителя

В поздравительной речи Франк отметил, что труд учителя по праву считается самым благородным и созидательным. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил педагогов города с Днем учителя. Его речь опубликовали на сайте мэрии.

В поздравительной речи Франк отметил, что труд учителя по праву считается самым благородным и созидательным.

- Изо дня в день вы учите юных барнаульцев не только школьным предметам, но и быть честными, дружить, уважать старших, любить родной город и свою страну. Это очень важно, потому что сегодняшним школьникам предстоит определять каким будет Барнаул в будущем, - сказал Вячеслав Франк в обращении к педагогам.

Мэр поблагодарил учителей города за преданность профессии, пожелал успехов, счастья, здоровья, благополучия и целеустремленных учеников.

Напомним, ранее мы писали о том, что мечтают получить алтайские учителя в подарок на профессиональный праздник.