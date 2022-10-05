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Общество5 октября 2022 1:20

В Алтайском крае не будут включать сирены оповещения 5 октября

Во время проверки жители края должны были услышать сигнал «Внимание всем»
Вера Березовская
Запланированное включение сигнала отменили сразу в нескольких регионах страны

Запланированное включение сигнала отменили сразу в нескольких регионах страны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алтайском крае отменили проверку системы оповещения, которую ранее планировали провести 5 октября. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Во время проверки системы оповещения жители края должны были услышать из громкоговорителей сигнал «Внимание всем», который используется для сообщения о ЧС.

Как пишет РБК, запланированное включение сигнала отменили сразу в нескольких регионах страны. В одних субъектах ссылаются на распоряжение МЧС, в других отмену объясняют «сложной геополитической обстановкой»