В Алтайском крае не будут включать сирены оповещения 5 октября

Запланированное включение сигнала отменили сразу в нескольких регионах страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алтайском крае отменили проверку системы оповещения, которую ранее планировали провести 5 октября. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Во время проверки системы оповещения жители края должны были услышать из громкоговорителей сигнал «Внимание всем», который используется для сообщения о ЧС.

Как пишет РБК, запланированное включение сигнала отменили сразу в нескольких регионах страны. В одних субъектах ссылаются на распоряжение МЧС, в других отмену объясняют «сложной геополитической обстановкой»