Девушка из Рубцовска стала героиней шоу «Беременна в 16»

Недавно Маша переехала к бабушке, которая усилила контроль за внучкой Фото: Олег УКЛАДОВ

Новой героиней популярного шоу «Беременна в 16» стала жительница Рубцовска Мария. Анонс нового выпуска опубликовали на странице телеканала «Ю».

Девушке 16 лет, она долгожданный ребенок в семье. Недавно Маша переехала к бабушке, которая усилила контроль за внучкой и стала следить за успеваемостью. К тому же женщина начала ограничат встречи подростка с возлюбленным Вовой. Парню 19 лет и бабушка догадывалась, что эти отношения далеки от невинных.

Раньше молодой человек менял девушек как перчатки, но с новой возлюбленной изменился.

- Ребята уверены, что созданы друг для друга и будут вместе всегда. Вот только пройдут ли их отношения испытание ранней и неожиданной для обоих беременностью?, - говорится в анонсе.

Изначально планировалась, что выпуск с героиней из Алтайского края выйдет 5 октября, однако очередность поменяли, поэтому эпизод пустят в эфир позднее.