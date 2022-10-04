Бесстрашную лису с куриной лапкой заметили в барнаульском садоводстве

Лиса лакомилась куриной лапкой Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском садоводческом товариществе «Алтайские зори» заметили лису. Об этом сообщает «amic.ru».

- Нашла куриную лапку и жуёт её, и совсем людей не боится, - говорит житель Барнаула на видео.

По кадрам видно, что лиса легла на траву и начала лакомиться куриной лапкой, не обращая внимание на людей. Ранее мы писали, что в Алтайском крае медведи снова стали выходить к людям.

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