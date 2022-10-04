Депутаты Алтайского Заскобрания отдадут дневной заработок на обеспечение мобилизованных

Также депутаты помогают в работе по сбору средств и формированию помощи военнослужащим и их семьям
Фото: Олег УКЛАДОВ
Депутаты и сотрудники Алтайского Заксобрания передадут дневной заработок для обеспечения мобилизованных граждан и поддержки их семей. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.
- Председатель АКЗС Александр Романенко призвал коллег не только включиться в организационную работу, но и направить часть своего заработка в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития на поддержку военнослужащих и их семей,- пишут пресс-служба.
Отметим, что также депутаты помогают в работе по сбору средств и формированию помощи военнослужащим и их семьям. Ранее мы публиковали полезные телефоны, по которым можно обращаться за помощью как самим призывникам, так и их семьям в Алтайском крае.
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