Депутаты Алтайского Заскобрания отдадут дневной заработок на обеспечение мобилизованных

Также депутаты помогают в работе по сбору средств и формированию помощи военнослужащим и их семьям Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты и сотрудники Алтайского Заксобрания передадут дневной заработок для обеспечения мобилизованных граждан и поддержки их семей. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

- Председатель АКЗС Александр Романенко призвал коллег не только включиться в организационную работу, но и направить часть своего заработка в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития на поддержку военнослужащих и их семей,- пишут пресс-служба.

Отметим, что также депутаты помогают в работе по сбору средств и формированию помощи военнослужащим и их семьям. Ранее мы публиковали полезные телефоны, по которым можно обращаться за помощью как самим призывникам, так и их семьям в Алтайском крае.

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