В Алтайском крае преступная группа зарабатывала миллионы на несуществующих детях

Суд вынес приговор Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае преступная группа из 28 человек похитили восемь миллионов рублей под видом получения государственной поддержки на несуществующих детей. Суд вынес приговор, сообщает региональная прокуратура.

- Жительница Алтайского края организовала преступную группу, куда входило вместе с ней 9 участников. Они в 2016-2018 годах, при соучастии еще 19 лиц обращались в органы записи актов гражданского состояния, где сообщали заведомо ложные сведения о внебольничном рождении младенцев. Предоставляли свидетелей якобы этих событий, после чего, оформлялись свидетельства о рождении несуществующих детей, – пишет ведомство.

Затем осужденные получали меры господдержки, в том числе маткапитал по фиктивным сделкам. Всего было похищено около 8 млн рублей, а хищение еще 1,3 млн рублей предотвратили. Преступления предусмотрены ч. ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Суд признал участников группировки виновными. Организатора приговорили к шести годам в исправительной колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. Отметим, что 27 ее соучастников приговорили к лишению свободы от полутора до пяти с половиной лет.

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