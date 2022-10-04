Алтай-Кокс в ходе экскурсий посмотрели около 500 детей

Следующие экскурсии пройдут в октябре Фото: из архива компании

В течение месяца предприятие посетили около 500 человек.

Гости посетили музей предприятия, структурные подразделения, модернизированный комплекс пятой коксовой батареи. Дети наблюдали процессы производства кокса, а также побывали в пожарно-аварийной спасательной службе, где познакомились с работой газоспасателей.

Следующие экскурсии пройдут в октябре.

Также на предприятии ежегодно проводятся ознакомительные экскурсии для школьников города Заринска. Экскурсии формируют у подростков представление о промышленном производстве, интерес к рабочим профессиям, готовность к выбору будущей специальности.