Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 8:22

Алтай-Кокс в ходе экскурсий посмотрели около 500 детей

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошла серия экскурсий для детей сотрудников завода
Следующие экскурсии пройдут в октябре

Следующие экскурсии пройдут в октябре

Фото: из архива компании

В течение месяца предприятие посетили около 500 человек.

Гости посетили музей предприятия, структурные подразделения, модернизированный комплекс пятой коксовой батареи. Дети наблюдали процессы производства кокса, а также побывали в пожарно-аварийной спасательной службе, где познакомились с работой газоспасателей.

Следующие экскурсии пройдут в октябре.

Также на предприятии ежегодно проводятся ознакомительные экскурсии для школьников города Заринска. Экскурсии формируют у подростков представление о промышленном производстве, интерес к рабочим профессиям, готовность к выбору будущей специальности.