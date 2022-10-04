Корпус предприятия горит в барнаульской промзоне

Никто не пострадал Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле 4 октября произошел пожар в промзоне. Горит кровля двухэтажного хозкорпуса одного из предприятий на улице Линейная. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила около 180 квадратов. Никто не пострадал.

- На момент локализации на месте происшествия задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы. Привлечено 7 автоцистерн, 34 человека личного состава, - уточняет ведомство.

На данный момент уточняются причины возгорания.

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