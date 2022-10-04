В Алтайском крае мошенники обманули доверчивого пенсионера и оформили на него кредит в 300 тыс. рублей

Мошенник представился сотрудником банка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае еще один доверчивый пенсионер попался на уловки мошенников. На жителя Шипуновсокго района 1944 года рождения неизвестные оформили кредит в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД России по региону.

Мужчина рассказала правоохранителям, что ему на телефон пришло сообщение о необходимости обезопасить счет, так как на него якобы пытаются оформить кредит. Позже пенсионеру позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Потерпевший последовал его инструкции и оформил потребительский кредит на 300 тысяч рублей, а деньги перевел на счет неизвестного.

Пенсионер рассказал, что знал о таких случаях мошенничествах, но в порыве паники поддался на уговоры и рекомендации неизвестного. На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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