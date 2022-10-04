В Барнауле обнаружили труп мужчины

Проводится проверка
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле обнаружили труп мужчину. Об этом рассказывают очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.
- Сегодня утром на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сизова обнаружили труп мужчины, - пишут в группе.
Уточняется, что на место выехали следователи и медики. Проводится доследственная проверка, на основе которой будет принято процессуальное решение.
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