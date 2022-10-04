В Алтайском крае главу отдела садоводства НИИ Лисавенко подозревают в получении взятки

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отдела «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко». Его подозреваются в получении взятки, сообщает региональный Следком.

Следователи установили, что с 2017 по 2022 год руководитель отдела получил взятку от представителя коммерческой организации, занимающейся реализацией систем орошения укрывного материала, саженцев и другое.

- Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений о выборе данных организаций в качестве основного поставщика товарно-материальных ценностей до проведения каких-либо закупочных процедур, - пишет ведомство.

В итоге подозреваемый получил взятку общей суммой 99 тысяч рублей. Средства переводили на его банковский счет частями. Преступление выявили правоохранители. На данный момент проводится проверка. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае конфликт между спикером районного собрания и членами СПК может закончится уголовным процессом

Проводятся проверки (подробнее)