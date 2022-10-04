В Барнауле ночью произошел крупный пожар на Советской Армии

Площадь пожара составила около 120 квадратов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле ночью 4 октября произошел пожар на улице Советская Армия. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Известно, что горел частный гараж. Площадь пожара составила около 120 квадратов.

- Для тушения задействовано 34 человека личного состава, 7 автоцистерн, - уточняет ведомство.

Погибших нет. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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