В Алтайском крае 4 октября ожидается до +12 градусов

Осадков не ожидается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 4 октября температура воздуха составит +7... +12 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер. Его скорость составит 4-9 м/с. Осадков не ожидается.

В краевой столице столбики термометров покажут +8... +10 градусов. Осадков не ожидается. Синоптики обещают ветер северо-восточный, скорость его составит 4-9 м/с. Ранее мы писали, какая зима будет в Алтайском крае.

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