Алтайских велосипедистов предупреждают о «ловушках» в лесу

Проволока. Фото скриншот со страницы Алтайская краевая Федерация Велоспорта

В барнаульском лесу обнаружили растяжки из проволоки. Об этих ловушках горожан предупреждают в группе Алтайской краевой Федерации Велоспорта.

Растяжки заметили на трассе, которую используют для веломарафона «Пульс».

– Не исключено, что, может, появится ещё что-то. Аккуратнее, – предупреждают велосипедистов.

В комментариях пользователи были удивлены таким ловушкам. Один из местных жителей предположил, что, возможно, так пытаются помещать байкерам на мототехнике, однако проволока угрожает всем.