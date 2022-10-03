Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 10:21

На Алтае опекуншу осудили за избиение детей шлангом, совком и ремнем

Приговор суда не вступил в силу
Герман Архаров
Женщину признали виновной

Женщину признали виновной

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби женщину-опекуна признали виновной в истязании детей Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что с января 2020 по апрель 2021 года у женщины под опекой было двое детей – брат и сестра 2008 и 2010 годов рождения.

«Опекун систематически избивала детей, используя при этом резиновый шланг, железный совок и ремень, а также наносила удары кулаками по различным частям тела», – подчеркнули в СК.

По данным правоохранителей, причиной было якобы непослушание опекаемых, которые неправильно выполняли работу по дому. После обращения детей в органы опеки и попечительства их изъяли из семьи.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. В счет возмещения морального вреда она должна выплатить 230 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.