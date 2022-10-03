Стало известно, как на Алтае будут поддерживать мобилизованных и их семьи

Подробнее об этом рассказал Александр Романенко Фото: АКЗС

В Алтайском крае будут поддерживать мобилизованных жителей региона и их семьи. Подробнее об этом рассказал Александр Романенко, председатель краевого парламента, сообщает пресс-служба АКЗС.

По словам спикера, в регионе разработали план работы в связи со специальной военной операцией. Главное направление работы – помощь жителям края, отбывшим по мобилизации для участия в спецоперации, и особенно их семей.

– Сразу хочу подчеркнуть: мы не должны заместить армейское снабжение. Вооружением, обмундированием, питанием их обеспечивает Министерство обороны РФ. Наша задача – снабдить их дополнительными ресурсами, обеспечить более комфортную службу и человеческие условия, – сказал председатель краевого парламента.

Для поддержки военнослужащих и их семей в есть фонд, на счет которого будут поступать средства. Это Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

Другая важная задача – оказать поддержку семьям военнослужащих, в первую очередь – при помощи волонтеров. Еще одно направление – разъяснительная работа, ведь важно оперативно ответвить на поступающие вопросы.

Ранее мы писали, что ежемесячное денежное содержание военнослужащих, которых призвали во время частичной мобилизации, – около 200 тысяч рублей и выше.