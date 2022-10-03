В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» победили два сибирских журналиста

Ольга Ведерникова. Фото: ПАО "Ростелеком"

Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании.

В конкурсе участвовало 2 104 работы от 1 200 журналистов из разных регионов страны. Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ», «Телевидение» и «Печатная пресса».

Напомним, что призерами конкурса на региональном этапе в Сибири стали главный редактор газеты «Комсомольская правда на Алтае» Ольга Ведерникова и корреспондент сетевого издания «Толк» Евгения Скаредова. А одними из победителей федерального этапа конкурса — сибирские журналисты Эльвира Ефимова (Красноярск, телеканал «Енисей») за сюжет «IT-коровники в сибирской глубинке» и Наталья Горбань (Иркутск, газета «Дело») за публикацию «Иркутск — идеальный город для электромобилей?».

«Цифровой стиль жизни давно перестал быть чем-то уникальным, предназначенным только ИТ-энтузиастам, он прочно вошел в повседневную жизнь всех граждан. Современные цифровые технологии приходят на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, позволяют оптимизировать работу жизненно важных приборов, используемых в тяжелых климатических условиях», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Победители федерального уровня осенью посетят Северный полярный круг, познакомятся с технологическими площадками «Ростелекома» и Systeme Electric в Мурманской области. Официальный сайт конкурса: www.smi.rt.ru.