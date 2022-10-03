В Барнауле прошло первенство городской федерации биатлона среди детей

Фото: Барнаульская федерация биатлона

2 октября в Барнауле на лыжной базе Алтайского государственного педагогического университета состоялось первенство Барнаульской федерации биатлона, среди юношей и девушек среднего и младшего возраста.

Соревнования прошли с использованием новейших пневматических винтовок последнего поколения «Пионер 345 К», приобретенных на средства президентского гранта по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» (пневматические винтовки «Пионер 345 К» с дульной энергией менее 3 ДЖ).

В соревнованиях приняли участие биатлонисты, ранее участвовавшие в состязаниях регионального уровня, а также новички 8 и 9 лет.

Юные биатлонисты показали высокий уровень спортивной подготовки и качественную стрельбу, несмотря на то, что некоторые из них тренируются менее одного месяца.

В разных возрастных категориях победителями стали Немцев Владислав, Жаворонок Дарья, Беспаликов Евгений, Губарева Регина, Токарев Макар.

По результатам соревнований будет сформирована команда Барнаульской федерации биатлона для участия в «Эстафете Поколений», которая состоится 15 октября в Барнауле.

Организаторы соревнований - АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая». Информационная поддержка ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».