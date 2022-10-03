В Барнауле бизнесмен выкупил землю рядом с мостом на проспекте Ленина

Стоимость земли - около 7,6 млн Фото: Олег УКЛАДОВ

Бизнесмен Сергей Кулешов за 7,6 млн рублей выкупил с аукциона землю рядом с мостом на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом пишет «Толк».

Площадь участка на проспекте Ленина, 131/2 - почти 1,5 тысяч «квадратов». На участке находится аварийный двухэтажный дом 1951 года постройки. Объект непригоден для эксплуатации и подлежит сносу.

Земля предназначена для эксплуатации административно-жилого здания. В правилах землепользования эта территория отнесена к зоне СОД-2 (смешанной общественно-деловой застройки). Теоретически там можно разместить жилые дома до 25 этажей, коммерческие, административные объекты почти любых назначений.

Сам бизнесмен отметил, что пока не может рассказать о планах на данный участок.