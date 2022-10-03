Житель Алтая потерял более 2 млн рублей, когда хотел заработать в интернете

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Ребрихинского района Алтайского края хотел заработать в интернете, но попался на уловку мошенников и потерял более 2 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В поисках дополнительного заработка в интернете мужчина нашел объявление с предложением инвестировать деньги удачно и выгодно.

- Этот рекламный лозунг, безусловно, подкупил его, поэтому перейдя по ссылке, он создал заявку. Вскоре с ним связался мужчина, который предложил инвестировать средства в бизнес, - пояснили в МВД.

Мошенник убедил жителя региона сделать первый взнос. Мужчина открывал банковские счета и оформлял кредиты в трех банках, следуя инструкциям. После этого он сделал несколько переводов на общую сумму более 2 млн рублей. Вывести деньги из системы не получилось, и мужчина обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело.