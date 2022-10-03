ДТП с участием «Газели» и мотоцикла произошло в Рубцовске

На месте аварии. Фото: скриншот из группы "Инцидент Рубцовск"

В воскресенье, 2 октября, в Рубцовске произошла авария – столкнулись «Газель» и мотоцикл. Об этом местные жители сообщают в группе «Инцидент Рубцовск».

ДТП случилось на пересечении улицы Пролетарской и переулка Рубцовского.

«Газель» «подбила» мотоциклиста, – написал Александр, один из очевидцев аварии.

О пострадавших в результате этого ДТП не сообщается. На кадрах с места происшествия видно, что после столкновения мотоциклист сидел на дороге.