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Происшествия3 октября 2022 1:47

ДТП с участием «Газели» и мотоцикла произошло в Рубцовске

О пострадавших не сообщается
Герман Архаров
На месте аварии. Фото: скриншот из группы "Инцидент Рубцовск"

На месте аварии. Фото: скриншот из группы "Инцидент Рубцовск"

В воскресенье, 2 октября, в Рубцовске произошла авария – столкнулись «Газель» и мотоцикл. Об этом местные жители сообщают в группе «Инцидент Рубцовск».

ДТП случилось на пересечении улицы Пролетарской и переулка Рубцовского.

«Газель» «подбила» мотоциклиста, – написал Александр, один из очевидцев аварии.

О пострадавших в результате этого ДТП не сообщается. На кадрах с места происшествия видно, что после столкновения мотоциклист сидел на дороге.