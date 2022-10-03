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Общество3 октября 2022 1:27

До +10 градусов ожидается 3 октября в Алтайском крае

В регионе будет без осадков
Герман Архаров
В Барнауле 3 октября воздух прогреется до +6…+8 градусов

В Барнауле 3 октября воздух прогреется до +6…+8 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя начнется с небольшого потепления в Алтайском крае. Днем в понедельник, 3 октября, столбики термометров покажут +5…+10 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

В регионе осадков не ожидается. В утренние часы местами возможны туман и изморозь. В крае подует северо-восточный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле 3 октября воздух прогреется до +6…+8 градусов. Без осадков. Утром местами прогнозируют туман. В краевой столице будет дуть северо-восточный ветер, 2-7 м/с.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, какой будет погода в Алтайском крае в ближайшие дни.