Алтайские приставы приостановили сбор долгов с мобилизованных

Образец заявления Фото: Анна СЕМИНА

Приставы в Алтайском крае приостановили сбор долгов с военнослужащих, подлежащих мобилизации.

– Федеральная служба судебных приставов информирует о том, что исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению, – сообщают в пресс-службе ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

Для того чтобы получить «отсрочку» по исполнительным производствам, достаточно написать заявление. Их принимают непосредственно в военкоматах (там будут работать сотрудники органов принудительного исполнения), а также можно принести документы в отдел судебных приставов, направить на электронную почту (mail@r22.fssp.gov.ru) или заполнить на сайте Госуслуги.