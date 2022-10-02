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Общество2 октября 2022 13:05

В Алтайском крае появилось больше предложений о продаже военной экипировки

Среди них бронежилеты, каски, кирзовые сапоги и многое другое
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Частники продают бронежилеты за 30 тысяч рублей

Частники продают бронежилеты за 30 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

На сайтах бесплатных объявлений в Алтайском крае на фоне частично мобилизации появилось больше предложений о продаже военной экипировке, об этом сообщает «Толк».

Причем среди предложений новые и бывшие в употреблении вещи.

– Бронежилет «Шилд 4-4 УНИ» обеспечивает защиту жизненно важных органов человека от холодного оружия, пуль стрелкового и охотничьего оружия, с использованием разрезных металлических бронеэлементов из современной (тонкой, легкой) бронированной стали, – в частности, говорится в одном из объявлений на сайте «Авито».

Стало больше предложений по продаже бронежилетов. Самое дорогое предложение обойдется в 30 тысяч рублей. Вместе с тем можно найти объявления по продаже парадной формы, кирзовых сапог, касок.