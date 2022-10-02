В городах и районах Алтайского края проверят систему оповещения

После сирены прозвучит сообщение МЧС Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 5 октября в городах и райцентрах Алтайского края проведут проверку системы оповещения.

– В период с 10:40 до 10:43 местного времени запланирована комплексная техническая проверка готовности систем оповещения регионального уровня. В период с 11:30 до 11:33 будет проводиться проверка готовности системы оповещения населения муниципального уровня, - сообщают в пресс-службе рубцовской мэрии.

Причем проверка пройдет везде, за исключением Барнаула. В указанный период жители населенных пунктов должны услышать прерывистый сигнал сирен. После этого в условиях ЧС граждане должны включить телевизор на канале «Россия 1», проводное или FM-радио на волне «Радио России». Далее там прозвучит сообщение регионального главка МЧС или управления ГОЧС.