Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 октября 2022 9:48

Бывший футболист барнаульского «Динамо» попал под частичную мобилизацию

Он отправился на службу
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Михаил перед отправкой на службу. Скриншот страницы героя публикации

Михаил перед отправкой на службу. Скриншот страницы героя публикации

Экс-футболист барнаульского «Динамо» Михаил Оганичев отправился на службу в рамках частичной мобилизации, ему пришла повестка. Спортсмен сам рассказал об этом в своих соцсетях.

29-летний Михаил отправился на службу 30 сентября. Отметим, в последнее время Оганичев играл в любительской лиге за «Рассвет» и совмещал футбол с преподавательской деятельностью. Вот и сегодня, 2 октября, его команда сыграет в Барнауле с местным «Темпом».

До того как завершить профессиональную карьеру Михаил в том числе выступал за барнаульское «Динамо». А позже вернулся в родной Красноярск.

Судя по снимку на железнодорожном вокзале, в путь Оганичева провожала его супруга.