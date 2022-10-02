Бывший футболист барнаульского «Динамо» попал под частичную мобилизацию

Михаил перед отправкой на службу. Скриншот страницы героя публикации

Экс-футболист барнаульского «Динамо» Михаил Оганичев отправился на службу в рамках частичной мобилизации, ему пришла повестка. Спортсмен сам рассказал об этом в своих соцсетях.

29-летний Михаил отправился на службу 30 сентября. Отметим, в последнее время Оганичев играл в любительской лиге за «Рассвет» и совмещал футбол с преподавательской деятельностью. Вот и сегодня, 2 октября, его команда сыграет в Барнауле с местным «Темпом».

До того как завершить профессиональную карьеру Михаил в том числе выступал за барнаульское «Динамо». А позже вернулся в родной Красноярск.

Судя по снимку на железнодорожном вокзале, в путь Оганичева провожала его супруга.