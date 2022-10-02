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Общество2 октября 2022 9:06

Рубцовчане жалуются на желтую еле теплую воду в кране

Так продолжается уже несколько дней
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Вода в Рубцовске. Скриншот страницы vk.com/public211365661

Вода в Рубцовске. Скриншот страницы vk.com/public211365661

Жители нескольких домов в Рубцовске жалуются желтую и еле теплую воду, которая течет из крана. Об этом рассказала Блогерша.

Речь идет о домах на Сельмаше. По словам подписчиков, запаха у воды нет, но и из-за чего она имеет такой неприятный цвет – тоже не ясно.

– Уже дня три из горячего крана течет вода чуть теплее чем холодная, спускала каждый день не меньше десяти минут, вода так и не остановила горячее и чище, - рассказывает рубцовчанка.

Также непонятно насколько она опасная для здоровья.

Почему такой цвет и безопасно ли, жители пока не выяснили.