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Общество2 октября 2022 7:10

Водитель автобуса вытолкал из салона пьяного пассажира

Тот вел себя грубо и неадекватно
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Мужчину выгнали из автобуса. Скриншот страницы vk.com/incident22

Мужчину выгнали из автобуса. Скриншот страницы vk.com/incident22

В Барнауле произошел очередной инцидент в автобусе – водитель поссорился с одним из пассажиров и вытолкал его из салона.

– Началось все с одной бутылочки пива, которую мужчина поставил на сидение, что не понравилось кондуктору и водителю, - рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» Алена.

Пассажир сначала заявил, что это не его бутылка, а после потребовал у водителя, чтобы тот вез его дальше: «Вези меня, мразь!», - кричал мужчина.

Кроме того прозвучало много нелестных ругательств в обе стороны. Пассажиры начали требовать, чтобы пьяный мужчина покинул салон, но тот сказал, что сойдет на следующей. В итоге его все же вытолкали из автобуса. А на прощание от водителя тот получил подзатыльник.