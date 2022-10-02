Водитель автобуса вытолкал из салона пьяного пассажира

Мужчину выгнали из автобуса. Скриншот страницы vk.com/incident22

В Барнауле произошел очередной инцидент в автобусе – водитель поссорился с одним из пассажиров и вытолкал его из салона.

– Началось все с одной бутылочки пива, которую мужчина поставил на сидение, что не понравилось кондуктору и водителю, - рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» Алена.

Пассажир сначала заявил, что это не его бутылка, а после потребовал у водителя, чтобы тот вез его дальше: «Вези меня, мразь!», - кричал мужчина.

Кроме того прозвучало много нелестных ругательств в обе стороны. Пассажиры начали требовать, чтобы пьяный мужчина покинул салон, но тот сказал, что сойдет на следующей. В итоге его все же вытолкали из автобуса. А на прощание от водителя тот получил подзатыльник.