56-летнюю женщину подозревают в краже денег с карты барнаульца

Потерпевший не сразу заметил, что потерял карту Фото: Анна СЕМИНА

56-летняя жительница Барнаула дала признательные показания по обвинению в краже денег с чужой банковской карты.

С заявлением в полицию обратился 24-летний мужчина. Он рассказал, что не заметил, как потерял карту, а когда зашел в мобильное приложение банка, то увидел, как в течении недели кто-то многократно производил покупки в различных магазинах за его счет.

– В общей сложности было похищено 18,5 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемую вычислили. Ею оказалась 56-летняя женщина. Она уже дала признательные показания и обещала возместить ущерб.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».