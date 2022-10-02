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Общество2 октября 2022 3:32

56-летнюю женщину подозревают в краже денег с карты барнаульца

Она обещала возместить весь ущерб
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Потерпевший не сразу заметил, что потерял карту

Потерпевший не сразу заметил, что потерял карту

Фото: Анна СЕМИНА

56-летняя жительница Барнаула дала признательные показания по обвинению в краже денег с чужой банковской карты.

С заявлением в полицию обратился 24-летний мужчина. Он рассказал, что не заметил, как потерял карту, а когда зашел в мобильное приложение банка, то увидел, как в течении недели кто-то многократно производил покупки в различных магазинах за его счет.

– В общей сложности было похищено 18,5 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемую вычислили. Ею оказалась 56-летняя женщина. Она уже дала признательные показания и обещала возместить ущерб.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».