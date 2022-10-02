Из-за тумана самолеты не могут приземлиться в Барнауле

Туман в Барнауле 2 октября Фото: Анна СЕМИНА

Утром 2 октября в Барнауле из-за густого тумана не смогли приземлиться несколько авиарейсов.

На текущий момент задерживаются рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Ikar, ЮТВ Аэро. Самолеты приземлились в аэропорту соседнего Новосибирска. Как пояснили «Комсомолке» в барнаульском аэропорту, лайнеры благополучно приняли на запасном аэродроме и в скором времени они должны отправиться в Барнаул.

Обратное время вылета у всех разное, но ориентировочно – не раньше 12 часов. Точнее сказать сложно из-за погодных условий. Так, к примеру, согласно онлайн табло S7, рейс 2602 в Москву по расчетному времени должен вылететь в 14.47.