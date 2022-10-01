В Барнауле выставили на продажу эксклюзивный коттедж за 150 млн рублей

Дом находится вблизи от города Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле продают эксклюзивный коттедж за 150 млн рублей. Как пишет хозяин на сайте объявлений “Циан”, он находится в коттеджном поселке возле города.

На территории есть гараж на два автомобиля, баня из бревен, зеленая зона с кострищем для “душевных времяпровождений”.

По словам автора объявления, на территории участка сделан ландшафтный дизайн. На первом этаже есть кухня, зона для приема гостей у камина, санузел, три спальни. На цокольном этаже есть гардеробная комната, сауна, постирочная, комната с бильярдом и котельная.